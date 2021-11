Six Days in Fallujah har selvsagt blitt utsatt til slutten av 2022

HQ

Som forventet ble det en god del snakk om Six Days in Fallujah den første måneden etter at den kontroversielle gjenopplivningen ble annonsert, men siden den gang har det vært ekstremt stille fra utviklerne. Dette skyldes noe ganske åpenbart.

Highwire Games bekrefter at Six Days in Fallujah har blitt utsatt til slutten av 2022. Altså må vi minst vente et år lengre enn planlagt. Begrunnelsen vi får er at utviklerne og utgiverne innså at de trengte langt flere folk for å levere et kvalitetsprodukt, så nå har antall utviklere doblet seg. Ikke at jeg tror det vil endre meningene til folk om dette noen gang kommer ut, men vi får se...