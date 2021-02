Six Days in Fallujah latterliggjøres etter politikk-kommentar

Du ser på Annonser

Nesten hver gang Ubisoft gir ut et storspill går utviklerne eller produsentene ut i pressen og sier at spillene deres ikke er politiske til tross for at de tar opp religion, finner sted i Washington eller hva det måtte være. Nå er det Highware Games og Victura sin tur til å merke at man vel like gjerne bare bør holde munn.

I et intervju med Polygon sier Peter Tamte, lederen av Six Days in Fallujah-utgiveren Victura, følgende om det nylig gjenopplivede spillet når han blir spurt om hvordan det er å se folk mene dette uten tvil er et politisk spill:

"Jeg tror fornuftige folk kan være uenige med det. For oss som et lag handler det om å hjelpe spillerne med å forstå kompleksiteten av urban krigføring. Det handler om opplevelsen til individet som nå er der på grunn av politiske avgjørelser. Og vi ønsker ikke å vise hvordan valg tatt av beslutningstakere påvirker valgene en marinejeger må ta på slagmarken. Akkurat som den marinejegeren ikke kan overprøve valgene til beslutningstakerne prøver ikke vi å skape en politisk kommentar om krigen i seg selv var en god deller dårlig idé."

Reaksjonene har selvsagt ikke latt vente på seg siden Six Days in Fallujah handler om virkelige hendelser under Irak-krigen. The Last of Us-skaperen Neil Druckmann skriver dette på Twitter:

"Om spillet ditt tar opp et seriøst tema er det i seg selv politisk. Om det er et problem, lag et annet spill... ellers skylder du spillet ditt å lene deg inn i det. Gjør ditt ytterste for å behandle det så ærlig og gjennomført som mulig. Med vorter og alt."

Rami Ismail, skaperen av blant annet Luftrausers, gikk på sin side helt berserk med en meget lang Twittertråd hvor han latterliggjorde Tamte sin kommentar og hva han sier ellers i intervjuet.

Disse to er uansett bare en promille av reaksjonene som har rast inn i dag, for som vanlig er politikk et meget hett tema uansett plattform.

Hva synes du? Bør spill bare omfavne politiske temaer eller vike unna dem som pesten?