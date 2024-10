Six Invitational 2025 vil bli arrangert i Boston

HQ

I mange år har vi forventet at Six Invitational -turneringen skulle være vertskap og avholdes i Montreal, Canada, fødestedet til Rainbow Six: Siege. Men Ubisoft har begynt å utforske alternative arenaer, med 2024-arrangementet som fant sted i Sao Paulo, Brasil, og nå vet vi hvor 2025-arrangementet også vil være vertskap.

Fortsatt satt til å være basert i Amerika, vil 2025 Six Invitational ta turen til Boston, USA. Denne sesongens avgjørende og fremste turnering vil samle 20 av de beste lagene fra hele verden for å konkurrere om en del av en premiepott på 3 millioner dollar, med finaledagene mellom 14. og 16. februar som også holdes foran et live publikum på MGM Music Hall i den berømte Fenway Park. Hele arrangementet starter 3. februar, men de tidligere spillene vil ikke ha live-publikum, og de deltakende lagene vil kun kjempe bak lukkede dører.

Ubisoft har til og med kunngjort at billetter til turneringen nå er tilgjengelige, noe som betyr at hvis du vil delta og fange handlingen selv, kan du få tak i en billett fra og med i dag.

Med Stage 2 av konkurransescenen for tiden i gang, hvem tror du er favoritten for 2025 Six Invitational?