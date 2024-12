Sjakk blir med i Esports World Cup 2025-oppstillingen

HQ

I løpet av de siste månedene og ukene har vi sett flere spill bli med i 2025 Esports World Cup før den kommer tilbake til Riyadh neste sommer. Sammen med slike som Dota 2 og Rainbow Six: Siege, kan vi nå legge sjakk til blandingen av eSports som vil bli spilt for en stor premie.

Et av de eldste spillene i historien har opplevd en enorm økning i popularitet i moderne tid, med Chess.com som har nesten 200 millioner medlemmer. "Å bringe sjakk, et spill som har blitt spilt i 1500 år, til Esports World Cup er et virkelig spennende øyeblikk", sier Ralf Reichart, administrerende direktør i Esports World Cup Foundation. "Det er det perfekte eksempelet på hvordan spill utvikler seg: fra brett til skjerm, men kjernekonkurransen forblir den samme. Sjakkens rike historie, globale appell og blomstrende konkurransescene gjør at det passer perfekt til vårt oppdrag om å forene verdens mest populære spill og deres lidenskapelige samfunn under én konkurranseparaply."

Den verdenskjente sjakkspilleren Magnus Carlsen blir med i Esports World Cup som ambassadør for sporten. "Jeg er begeistret over å se sjakk sammen med noen av de største spillene i verden i Esports World Cup," sier han. "Dette partnerskapet er en utrolig mulighet til å utvikle spillet ved å introdusere sjakk for nye målgrupper og inspirere neste generasjon spillere."

Hvis du vil ha sjansen til å bli med i Esports World Cup i sjakk, og ha sjansen til å vinne brorparten av premiepotten på 1,5 millioner dollar, kan du delta i kvalifiseringskampene på Chess.com i mars og februar neste år, hvis du tror du har sjakkferdighetene.