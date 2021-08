Sjarmerende Moonglow Bay slippes i oktober

Ett av spillene som utmerket seg i Microsoft sin litt for lange [email protected] i mars var Moonglow Bay, men dessverre gjorde den første traileren det bare klart at...

Moonglow Bay er fiskernes svar på Animal Crossing

den 26 mars 2021 klokken 18:26 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Hva får man når Animal Crossing, Cooking Mama og The Legend of Zelda: Breath of the Wild er store inspirasjonskilder? Et fiskespill ifølge utviklerne i Bunnyhug. De fikk...