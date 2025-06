HQ

Vi vet at du ikke trenger flere unnskyldninger for å glede deg til Mario Kart World på Nintendo Switch 2 om bare noen få dager, men vi vet også at det er mange små detaljer og hemmeligheter i vår eksklusive gameplay nedenfor som du ikke har sett ennå. Spill videre for å nyte nesten 15 minutter med racingaction fra forskjellige spillmoduser, både i 1080p og 2160p, og ta gode notater mens du gjør deg klar til å brøle den 5. juni ...

HQ

HQ

HQ