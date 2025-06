Sjekk ut 20 minutter med spilling på The Blood of Dawnwalker

Vi visste at utvikleren Rebel Wolves og utgiveren Bandai Namco ville vise frem en haug med The Blood of Dawnwalker i løpet av helgen som en del av en showcase dedikert til spillet, og det var nettopp det vi fikk.

I form av en 21 minutter lang spilloversiktsvideo viser filmen litt utforskning av verden og hvordan spilleren kan samhandle med verden for å skape sin egen historie. Den dykker videre inn i bevegelsessuiten og hvordan du kan klatre opp høye slott, snike deg i skyggene og til slutt jakte på dødelige vampyrer, slå til når de minst venter det, og dette fører noen ganger til og med til sjefskamper, som vi ser i opptakene mot Xanthe, the Dark Mistress.

Filmen gir også en forsmak på dialog- og valgmekanikken, gir et glimt av tilpasningsmulighetene og fungerer ellers som et eksempel på hva vi kan forvente av action-RPG-en når den debuterer på PC, PS5 og Xbox Series-konsoller en gang i 2026.