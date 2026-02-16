Sjekk ut alle de nye karakterplakatene fra The Super Mario Galaxy Movie

HQ

Det er ikke en aprilsnarr, The Super Mario Galaxy Movie har premiere 1. april. I dag er det nøyaktig halvannen måned til vi kan sette oss til rette i kinomørket for å se hvordan Galaxy-konseptet blir overført til det store lerretet, og vi har besøk av både Rosalina og Yoshi å glede oss til.

I tillegg kan vi være sikre på at Bowser kommer til å finne på sine sedvanlige rampestreker. Alt dette og mer til får vi nå en forsmak på i de nye karakterplakatene fra filmene. De er fulle av fanservice og små godbiter som mer obskure venner og fiender, og de gir oss også et glimt av stedene der eventyret vil finne sted. Sjekk dem ut nedenfor, og ikke glem å bestille kinobilletter.