Sjekk ut alt det nye til Forza Motorsport

I går nevnte vi at Turn 10 hadde bestemt seg for å dele sin Update 10 for Forza Motorsport i to deler, hvorav den første ble sluppet i går. Nå har de publisert en komplett liste over alle nyhetene samt en video som presenterer de nye funksjonene.

Blant høydepunktene er Car Proximity Radar, som gjør det mye enklere å se hvor andre biler befinner seg i forhold til din egen. X-brukeren Klobrille viser hvordan dette ser ut nedenfor:

Andre nye tilføyelser inkluderer en replay-modus, som i praksis betyr at "lagrede replays av løp nå inkluderer en ny vertikal førerliste som gjør det enklere å velge bilen som er i fokus, et nytt banekart, alternativer for HUD-synlighet og navigasjonsforbedringer for mus- og tastaturbrukere". Forza GT-serien har også blitt delt inn i GT2 og GT3, og vi har blitt fortalt at det kommer en ny bane til spillet i august.

Sjekk ut den nesten fire minutter lange videoen nedenfor for en fullstendig oversikt over alt som er nytt på Forza Motorsport, og hvis du trenger en oppfriskning av racingspillet - som er ute nå til PC og Xbox Series S/X - kan du finne vår anmeldelse her.