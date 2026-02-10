Sjekk ut åpningsfilmen for Mario Tennis Fever

HQ

12. februar er det premiere på Mario Tennis Fever, utviklet av Camelot Software Planning og utgitt eksklusivt for Switch 2. I forrige uke delte vi våre inntrykk av spillet etter å ha testet det under et besøk hos Nintendo, og du kan lese hva vi syntes her.

Det har en rekke forskjellige spillmoduser å sjekke ut, i tillegg til tonnevis av Fever Rackets, som virkelig kan endre ting. I tillegg er det en kampanje å spille gjennom, der Mario og vennene hans fra Mushroom Kingdom har blitt forvandlet til barn, så de har mistet tennisferdighetene sine (noe som ærlig talt ikke høres ut som det største problemet i det scenariet).

Men først og fremst handler det om å spille tennis. Enten alene, med eller mot en venn, eller i tøffe doublekamper for fire personer. Nintendo har nå sluppet spillets åpningssekvens, som du kan sjekke ut nedenfor.

Hva er dine forhåpninger til dette spillet?