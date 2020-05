Sjekk ut Assassin's Creed Valhallas diverse utgaver

Assassin's Creed Valhalla handler om hardbarka vikinger, og protagonisten, mannlig eller kvinnelig (avhengig av ditt valg), er inkludert som figur i den massive samlerutgaven som lanseres eksklusivt på Ubisoft Store.

For øyeblikket har fire forskjellige utgaver av Assassin's Creed Valhalla blitt annonsert: standardutgaven, Gold Edition, Ultimate Edition og Collector's Edition. Vi har listet alt som er inkludert i hver av dem nedenfor. De som forhåndsbestiller får tilgang til et bonus-oppdrag kalt "The Way of the Berserker".

Standard Edition





Base game



Gold Edition





Base game



Season pass



Ultimate Edition





Base game



Season pass



Ultimate pack (Berserker gear pack, berserker settlement pack, berserker longship pack, set of runes)

Collector's Edition (Ubisoft Store Exclusive)