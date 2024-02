HQ

I går fikk vi de to første bildene fra den kommende Borderlands -filmen, som ga oss et bedre innblikk i hovedrollene. Men Lionsgate hadde større planer, og et par timer senere slapp de også den offisielle filmplakaten og en bitteliten teaser, samtidig som de fortalte at den første traileren kommer senere i dag (onsdag).

Vi kommer selvsagt til å vise deg traileren så snart den er klar, men inntil da kan du sjekke ut teaseren og plakaten nedenfor. Borderlands har premiere på kino 9. august.