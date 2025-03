Sjekk ut den andre traileren for MindsEye, som bekrefter utgivelsesdatoen i juni

HQ

IO Interactive og studioet Build A Rocket Boy har avduket en ny teaser-trailer for sci-fi-thrilleren MindsEye. Denne nye traileren fokuserer på spillets historie og heter "Welcome to Redrock", en by som ligger i ørkenen i en nær fremtid der teknologien dominerer alle aspekter av livet, automater utfører de fleste oppgaver og alt er koblet til en enkelt algoritme som kontrollerer alt uorganisk.

"Vi gleder oss til at spillerne skal dykke ned i MindsEye, et omhyggelig designet spill med en tankevekkende historie, der teknologi og ambisjoner kolliderer og får uunngåelige konsekvenser," sier Leslie Benzies, direktør for MindsEye.

Pressemeldingen bekreftet også at MindsEye vil bli utgitt på PC, PS5 og Xbox Series den 10. juni 2025, til en pris på 59,99 euro. De som ønsker å forhåndsbestille spillet fra og med dette tidspunktet, vil få noen forhåndsbestillingsbonuser, som er avbildet nedenfor.

Til slutt har Build A Rocket Boy fortalt oss at MindEye vil få innhold etter utgivelsen bekreftet og levert gjennom Arcadia, Build A Rocket Boys verktøy for utvikling og distribusjon. Denne plattformen gjør det mulig å utvikle AAA-innhold raskt, og legger til rette for å skape og levere nye spillopplevelser fortløpende. Hvis du tenkte på et "kunstig" system for innholdsskaping, tar du feil. Dette er et ressursbibliotek og et offisielt forfatter- og redigeringsverktøy som er utformet for at spillerne skal kunne skape sitt eget innhold i spillet og dele det med fellesskapet.

