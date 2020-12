Sjekk ut den fargerike verdenen i Balan Wonderworld

Du ser på Annonser

Et spill som heter Balan Wonderworld bør jo by på en underbar verden. Og ettersom det utvikles av de samme folkene (Yuji Naka og Naoto Ohshima) som lagde de første Sonic the Hedgehog-spillene til Mega Drive - så har vi trua på dette prosjektet.

I en ny japansk trailer kalt Spectacular Trailer får vi en nærmere titt på spillets verden, med bosser, steder å utforske osv. Vi synes det minner en del om Nights: Into Dreams til Sega Saturn, som kanskje ikke er så rart med tanke på at også det er et Yuji Naka-spill.

Sjekk ut den fargerike traileren øverst i saken. Balan Wonderworld slippes 26. mars til PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series.