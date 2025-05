Sjekk ut denne fantastiske Lego-tolkningen av Animal Crossing: New Horizons

HQ

Hvis du er Lego-fan, vet du at Bricks Cascade 2025 nylig fant sted i Portland, på det enorme Oregon Convention Center. Som navnet antyder, er dette en feiring av alt som har med de danske klossene vi kaller Lego å gjøre.

I dag er Lego kanskje mest forbundet med alle de utallige samarbeidene de har inngått med ulike merkevarer, og en av de mest populære er Nintendo. Det er ikke bare Mario som har vært en Lego-suksess, men også Animal Crossing: New Horizons.

Og sistnevnte var temaet for People's Choice Runner Up-prisen, der vinneren var Lego-legenden Becky Clapshaw. Hun hadde laget et gigantisk Animal Crossing-inspirert Lego-landskap, spekket med detaljer, hemmeligheter og referanser som fans (for tiden minst 50 millioner mennesker å dømme etter salget på Animal Crossing: New Horizons ) umiddelbart vil smile av.

Sjekk ut den seks minutter lange videoen nedenfor for en gjennomgang av et av de kuleste Lego-byggene vi noen gang har sett.