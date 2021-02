Sjekk ut denne lekre animerte Final Fantasy XIV-reklamen

Du ser på Annonser

Etter å ha ventet på en Final Fantasy XIV: A Realm Reborn-anime i drøyt ti ås tid, føler vi at vi ikke skal være så kresne. Nå når vi faktisk får to minutter med anime fra spillet, så gjør det ingenting at det er en reklame, og at den kun er på koreansk. Du kan se den nedenfor. Det er en temmelig bra representasjon av hva Final Fantasy XIV har å tilby.

Vi får først og fremst se den livlige Limsa Aetheryte Plaza og kan også se forskjellige raser og yrker å velge mellom, samt selvfølgelig Chocobos. Det hadde virkelig vært kult med en hel animeserie eller film som ser ut som dette.