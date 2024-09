Sjekk ut denne skumle Terrifier 3-popcornbøtta

Etter de bisarre popcornbøttene som ble sluppet i forbindelse med filmpremierene til Dune: Part Two og Deadpool & Wolverine, var det selvfølgelig bare et spørsmål om tid før noe lignende ville bli sluppet for den kommende gorefesten Terrifier 3, men den er ikke fullt så obskøn som du kanskje hadde trodd.

Det er den amerikanske kinokjeden Cinemark som står bak den nye popkornbøtta, som prydes av det motbydelige ansiktet til klovnen Art iført nisselue. Merkelig nok er den mindre bisarr enn den på Deadpool & Wolverine, men det er ikke noe man tar frem når det skal pyntes til jul. Terrifier 3 forventes å bli det blodigste kapittelet i filmserien så langt og lover å ødelegge julestemningen for alle skrekkfans når den kommer mot slutten av oktober.

Hva synes du om alle disse eksklusive popcornbøttene? Kunne du tenke deg å spise popkorn fra hodet til Art?