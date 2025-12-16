Sjekk ut denne spektakulære The Sphere-kampanjen for Fallout: Sesong 2

HQ

Sent i kveld (europeisk tid) er det premiere på sesong to av Fallout, der Lucy MacLean og The Ghoul ankommer tyvenes hule i New Vegas, som etter atomkatastrofen faktisk har klart å bli enda mer dekadent enn sin virkelige motpart.

Den amerikanske markedsføringsmaskinen er selvsagt i full sving, og noe av det kuleste de har funnet på er en diger snøkule med scener fra TV-serien. Vi snakker selvfølgelig om den virale The Sphere i Las Vegas, som for øyeblikket ser ut som Instagram-innlegget nedenfor.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med en anmeldelse.