nyheter
Fallout (Amazon)

Sjekk ut denne spektakulære The Sphere-kampanjen for Fallout: Sesong 2

Dette er definitivt den kuleste snøkulen vi noen gang har sett.

HQ

Sent i kveld (europeisk tid) er det premiere på sesong to av Fallout, der Lucy MacLean og The Ghoul ankommer tyvenes hule i New Vegas, som etter atomkatastrofen faktisk har klart å bli enda mer dekadent enn sin virkelige motpart.

Den amerikanske markedsføringsmaskinen er selvsagt i full sving, og noe av det kuleste de har funnet på er en diger snøkule med scener fra TV-serien. Vi snakker selvfølgelig om den virale The Sphere i Las Vegas, som for øyeblikket ser ut som Instagram-innlegget nedenfor.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med en anmeldelse.

Fallout (Amazon)

2
Fallout - sesong énScore

Fallout - sesong én
SERIES-TEKST. Skrevet av Alberto Garrido

Vi har sett alle de åtte episodene av Amazons storsatsing på Bethesdas postapokalyptiske serie, og det er en kjernefysisk perle for både fans og nykommere.



