Sjekk ut disse nye bildene fra Call of Duty: Black Ops 7

HQ

I går kveld ble den etterlengtede traileren for Call of Duty: Black Ops 7 sluppet, og bekreftet det lekkasjene allerede hadde antydet: Treyarchs kommende tittel tar serien inn i fremtiden. Spillerne vil bruke laservåpen mot roboter, sammen med en rekke annen futuristisk teknologi, når handlingen skifter til år 2035.

Ifølge Treyarch vil Black Ops 7 levere "den mest tankevekkende Black Ops-historien til dags dato." Fortellingen utspiller seg mer enn 40 år etter hendelsene i Black Ops 6, og markerer første gang serien har hatt back-to-back-oppføringer under Black Ops-banneret. I historien møter David Mason og teamet hans en manipulerende fiende som bruker frykt som sitt ultimate kontrollverktøy.

Spillet vil også inneholde en fullverdig Co-op-kampanje, som lar spillerne takle oppdrag alene eller sammen med venner, i tillegg til at seriens karakteristiske flerspiller er tilbake, komplett med helt nye kart og våpen fra en nær fremtid. Og selvfølgelig ville ingen Black Ops være komplett uten zombier - denne gangen tar det spillerne dypere inn i Dark Aether-historien i et nytt rundebasert kapittel.