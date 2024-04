Sjekk ut en episk bosskamp fra 33 Immortals

HQ

Vi har spilt co-op før. Som regel med en venn, eller med opptil tre venner av og til, selv om det ikke er så vanlig. Unntaksvis med flere, men det er veldig uvanlig.

Og 33 Immortals er et virkelig uvanlig spill. Her venter co-op for 33 personer i et roguelike, som vi fikk ta en nærmere titt på under ID@Xbox-arrangementet mandag kveld i en ny trailer proppfull av gameplay. Her får vi se den første sjefen vi møter i eventyret - Lucifer - og vi kan trygt si at det gjorde oss enda mer begeistret enn vi allerede var.

33 Immortals Lucifer kommer til både PC og Xbox Series S/X senere i år (med en lukket beta i slutten av mai), og er beleilig nok inkludert i Game Pass.