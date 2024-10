Sjekk ut lanseringstraileren for et av årets beste spill

HQ

I morgen er det endelig premiere på Metaphor: ReFantazio, et japansk Atlus-rollespill som vi ikke nølte med å gi vår høyeste poengsum, og det var vi ikke alene om, ettersom det for øyeblikket har et gjennomsnitt på svimlende 94 av 100 på Metacritic.

Så ... hva handler dette om? Vel, det er et helt nytt univers som vi nå har sjansen til å være en del av helt fra starten av. Atlus bygger videre på det som var så bra med Persona-serien, men har gjort den betydelig større og mer omfattende, i tillegg til å legge til et mer robust spillsystem og en mer utforskningsvennlig verden.

Hvis du vil vite mer om det, anbefaler vi lanseringstraileren som du finner nedenfor, der vi får en god smakebit av den unike stilen og det interessante premisset.

Metaphor: ReFantazio kommer til PC, PlayStation og Xbox den 11. oktober. Skal du skaffe deg dette selv, eller har du kanskje allerede forhåndsbestilt?