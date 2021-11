Sjekk ut lanseringstraileren for Forza Horizon 5

I går publiserte vi Daniels anmeldelse av Forza Horizon 5 i tekstformat (som du kan lese her) og en videoanmeldelse basert på britenes anmeldelse (som du finner øverst)....

November er tettpakket med store spill, og derfor blir de neste dagene fylt med store anmeldelser her på siden. Vi starter med Forza Horizon 5, som lanseres neste uke....

Forza Horizon 5 lanseres den 9. november og tilbyr drøyt 500 biler å velge blant, og ifølge Playground Games er dette et flott spill å starte med hvis du er ny i serien....

Ted Lassos Dani Rojas varmer opp til Forza Horizon 5

den 1 november 2021 klokken 21:50 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Det er sannelig ingen tvil om at Mexico blir nydelig i Forza Horizon 5, og for en gangs skyld vil ikke landet utelukkende brukes for å fremheve bruk av narkotiske stoffer...