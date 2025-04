Sjekk ut litt Donkey Kong Bananza -spill på Nintendo Switch 2

HQ

Akkurat som Mario fikk sitt eget åpne eventyr i Super Mario Odyssey, er det nå Donkey Kongs tur til å ta for seg en stor verden rundt seg i Donkey Kong Bananza, der han skal ødelegge det som ser ut som stort sett alt i omgivelsene sine.

På et superhemmelig arrangement som vi først nå kan fortelle om, fikk vi sjansen til å sjekke ut Nintendo Switch 2 og noen av spillene som kommer til den på lanseringsdagen og kort tid etter. Et av disse spillene var Donkey Kong Bananza, som du kan sjekke ut spillingen for nedenfor.

Vi har også noen flere utvidede tanker på vei fra vår tid med Donkey Kong Bananza, så hvis du lurer på om du skal hente denne Switch 2-eksklusive i juli, kan du holde øye med dette rommet.

Donkey Kong Bananza lanseres eksklusivt for Nintendo Switch 2 den 17. juli.