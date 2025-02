Sjekk ut omgivelsene til South of Midnight

HQ

Vi kunne nylig fortelle deg hva vi syntes om South of Midnight etter å ha fått smake på to timer av det særegne eventyret, og inntrykkene var nesten utelukkende positive, og vi berømmet spesielt de vakre omgivelsene.

Spillet er en slags fantasifull tolkning av det amerikanske sørstatene, og via Bluesky viser den kanadiske utvikleren Compulsion Games nå frem noen flere smakebiter av sumpene og bayousene som utgjør en stor del av eventyret. Sjekk ut skjermbildene nedenfor - hvor vi også har lagt til to nye bilder av Hazel som ble delt via Bluesky tidligere denne uken.