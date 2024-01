Sjekk ut presentasjonen for Senua's Saga: Hellblade II

HQ

For et par timer siden var det tid for Microsoft å presentere Senua's Saga: Hellblade II, og selv om det viktigste kom i form av en ønsket lanseringsdato, bød presentasjonen i seg selv på mye å interessere seg for.

Ninja Theory hadde invitert oss fans til kontoret sitt i Cambridge, og i tillegg til en rekke spillklipp fikk vi også vite mer om visjonen bak eventyret. Hovedpersonen vår har for eksempel vokst betraktelig siden sist vi så henne, og hun har tatt tak i de psykiske vanskene sine på en måte som gjør henne mindre følsom for syner og psykologiske problemer. Utfordringene hennes består selvsagt fortsatt, og Ninja Theory har nok en gang valgt å konsultere eksperter på området samt virkelige menneskers erfaringer fra når de har vært under psykose for å tegne et så virkelighetsnært bilde som mulig.

I tillegg til dette var det igjen stort fokus på den flotte grafikken, spennende miljøer og noen actionsekvenser, og vi anbefaler deg å sjekke ut den 8 minutter lange presentasjonen i sin helhet nedenfor.

Senua's Saga: Hellblade II lanseres 21. mai til PC og Xbox Series S/X, og blir en dag 1-tittel for Game Pass.