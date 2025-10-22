Gamereactor

nyheter
Half-Life 2

Sjekk ut Ryan Gosling på besøk i Half-Life 2

Skuespilleren har til og med et brekkjern, noe som selvfølgelig er veldig nyttig når man har med Combine-styrker å gjøre.

Det finnes mange måter for spillpersonligheter å bli berømte på YouTube, både mer og mindre smakfulle. Brukeren eli_handle_b.wav har imidlertid funnet sin egen unike nisje og har blitt berømt for sine vellagede og morsomme videoer med kjente film- og TV-karakterer som gjør uventede gjesteopptredener i ulike videospill. Tidligere har dette inkludert Mr. Bean i Hitman, Frank Reynolds i Baldur's Gate III, Austin Powers i Cyberpunk 2077 og Frank Drebin i Resident Evil 4-remaken.

HQ

Nå er det tid for en ny runde, og denne gangen er det ikke en enkeltkarakter som er på besøk, men selveste Ryan Gosling, som har snublet inn i et av spillhistoriens beste actioneventyr, nemlig Half-Life 2 - og han har til og med tatt med seg sitt eget brekkjern og er like stille som sin kollega Gordon Freeman.

Sjekk ut klippet nedenfor, og besøk eli_handle_b.wav-kanalen her for flere videoer.

Half-Life 2
Bilde fra eli_handle_b.wav sin nye video. // YouTube

Relaterte tekster

1
Half-life 2 - XboxScore

Half-life 2 - Xbox
ANMELDELSE. Skrevet av Carl Thomas Aarum

Carl Thomas har reist tilbake til City 17 og vært med på tidenes beste eventyr enda en gang. Vi har satt karakter!

18
Half-Life 2Score

Half-Life 2
ANMELDELSE. Skrevet av Vegar Beide

Gordon Freeman står nok en gang i fronten, i kampen mot overmakten. Valves genistrek er en uovertruffen opplevelse!



