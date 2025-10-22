Sjekk ut Ryan Gosling på besøk i Half-Life 2

Det finnes mange måter for spillpersonligheter å bli berømte på YouTube, både mer og mindre smakfulle. Brukeren eli_handle_b.wav har imidlertid funnet sin egen unike nisje og har blitt berømt for sine vellagede og morsomme videoer med kjente film- og TV-karakterer som gjør uventede gjesteopptredener i ulike videospill. Tidligere har dette inkludert Mr. Bean i Hitman, Frank Reynolds i Baldur's Gate III, Austin Powers i Cyberpunk 2077 og Frank Drebin i Resident Evil 4-remaken.

Nå er det tid for en ny runde, og denne gangen er det ikke en enkeltkarakter som er på besøk, men selveste Ryan Gosling, som har snublet inn i et av spillhistoriens beste actioneventyr, nemlig Half-Life 2 - og han har til og med tatt med seg sitt eget brekkjern og er like stille som sin kollega Gordon Freeman.

Sjekk ut klippet nedenfor, og besøk eli_handle_b.wav-kanalen her for flere videoer.