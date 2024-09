Sjekk ut Shadow the Hedgehog utkledd som Batman

HQ

I helgen som gikk (lørdag) var det Batman Day, som av en eller annen grunn fortsatt ikke er regnet som en bankdag i kalenderen. Dette ble selvfølgelig feiret på flere måter - ikke minst av Sega.

De slapp en kjapp video der vi får se selveste Shadow the Hedgehog spille Batman, noe som også fungerer som en påminnelse om at Sonic X Shadow Generations slippes 25. oktober.

Sega kaller denne 20-sekunders animasjonen for en "partnerskapsteaser", noe vi antar betyr at de har et DC-relatert samarbeid på gang, selv om det sannsynligvis bare er en mindre ting. Sjekk ut den sjarmerende Batman-hyllesten nedenfor.