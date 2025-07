Sjekk ut timeplanen for åpningsdagen for League of Legends action på Esports World Cup

HQ

Det har vært en travel sommer for mange av de beste League of Legends lagene rundt om i verden, ettersom Mid-Season Invitational nettopp har avsluttet etter flere ukers konkurranse i Canada. Nå har mange av disse lagene reist til Saudi-Arabia for å delta i Esports World Cup og turneringen der millioner av dollar står på spill. Dette arrangementet går denne uken og avsluttes i helgen, men gruppespillet starter i dag, og du kan se de forskjellige innledende kampene og gruppeoppsettene nedenfor.

Det er verdt å merke seg at hver gruppe har en dobbel eliminasjonsbrakett, noe som betyr at de første kampene vil se vinnerne gå videre til en kvalifiseringskamp, taperne faller i en eliminasjonsbrakett der hver kamp kan være deres siste, og til slutt blir strukturert på en slik måte at bare to av de fire lagene vil gå videre utover gruppen.

Gruppe A:



FlyQuest vs. Cloud9



G2 Esports vs. Furia



Gruppe B:



CTBC Flying Oyster vs. Hanwha Life



Movistar KOI mot GAM Esports



De beste av de beste lagene venter også allerede i sluttspillet, noe som betyr at de fire lagene som går videre fra gruppene vil bli seedet mot enten Gen.G Esports, Bilibili Gaming, AG.AL, eller T1.

Hvem tror du kommer til å gå til topps i Esports World Cup?