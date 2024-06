Sjekk ut to av de bisarre fiendene vi vil møte i South of Midnight

HQ

Et av de mange spillene som ble vist frem under Xbox Games Showcase tidligere denne måneden var South of Midnight, utviklet av Compulsion Games.

Microsofts spillsjef Phil Spencer har lenge fremhevet det som en av de interne titlene han ser mest frem til, og det ser ut til å være et slags actioneventyr som foregår i Louisiana-inspirerte omgivelser med svært merkelig design.

Nå deler utviklerne konseptbilder via Instagram av to av fiendene vi kan se frem til å kjempe mot - og nok en gang kan vi bare konkludere med at det ser ut til å bli et helt unikt eventyr.

South of Midnight Game Pass kommer til PC og Xbox Series S/X i 2025, og er selvfølgelig inkludert i Game Pass.