Sjekk ut Zelda: Tears of the Kingdom på Game Boy

Vi kan nok alle være enige om at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom er et av de fineste eventyrene de siste årene, og det var mange mektige mellomsekvenser som fortalte den episke historien, som ble løftet av den mest påkostede Switch-grafikken vi noen gang har sett.

Men hvordan ville mellomsekvensene ha sett ut på mindre maskinvare? Ville det virkelig ha vært det samme? Det kan du nå avgjøre selv, for YouTube-kanalen It har sluppet en såkalt demake der vi får se filmatiske sekvenser fra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gjenskapt for den aller første Game Boy-en.

Før du ser på, husk at det åpenbart er spoilere her - men når det er sagt er det likevel overraskende emosjonelt til tross for den utrolig primitive teknologien.

Takk til Nintendo Life.