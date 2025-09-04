Sjette dom for rasistiske fornærmelser i spansk fotball på mindre enn to år

HQ

Nok en fengselsstraff til rasistiske fotballfans i Spania. En supporter fra den katalanske klubben Espanyol har blitt dømt til ett års fengsel og to års utestengelse fra fotballstadioner etter å ha kommet med rasistiske fornærmelser mot Athletic Club-spiller Iñaki Williams, i en kamp som fant sted på Espanyol stadion i januar 2020.

Tilskueren etterlignet apelyder da spilleren kom inn på fotballbanen. Disse bevegelsene gjorde spilleren ydmyk og frustrert, og forårsaket en stor kontrovers i sosiale medier på den tiden.

Den tiltalte inngikk en avtale med påtalemyndigheten og aksepterte fengselsstraffen, samt en bot på 1 086 euro for hatefulle ytringer. Påtalemyndigheten hadde opprinnelig lagt ned påstand om to års fengsel og fem års utestengelse fra fotballstadioner, i likhet med LaLiga, som fordømte hendelsen.

Dette er den sjette dommen mot fotballfans for rasistiske fornærmelser i Spania de siste to årene, ifølge EFE. Alle spillerne som ble utsatt for fornærmelser var svarte: Vinícius Jr, Aurélien Tchouameni og Antonio Rudiger fra Real Madrid og Samu Chukwueze fra Villarreal. En mindreårig som fornærmet Lamine Yamal fra Barcelona, ble også dømt til 30 timers sosialpedagogiske oppgaver.