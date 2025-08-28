Skadede kontorer i EU og Storbritannia etter russisk angrep

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Russland har sluppet løs en ny bølge av missil- og droneangrep mot Ukraina, der sivile er drept(her). Nå vet vi også at de har skadet kontorer knyttet til EU og British Council i Kiev.

Redningsmannskaper jobbet seg gjennom ruinene etter et av de største angrepene på hovedstaden de siste månedene, som også etterlot seg dusinvis av skadde og forårsaket strømbrudd over hele landet. "Russland velger ballistikk i stedet for forhandlingsbordet", sa Zelenskij på X.

"Russerne velger ikke å avslutte krigen, bare nye angrep. I løpet av natten ble dusinvis av bygninger i Kiev skadet: bolighus, kontorsentre, sivile bedrifter. Blant dem også bygningen der EUs delegasjon til Ukraina holder til."

Ukrainske myndigheter fordømte angrepet som vilkårlig, mens Ukrainas president Volodymyr Zelenskij oppfordret sine allierte til å innføre strengere sanksjoner. Moskva insisterte på at angrepene var rettet mot militære anlegg, men fortsatte å benekte ansvar for sivile dødsfall.