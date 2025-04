Skadeoppdatering fra MotoGP-mester Jorge Martín: To uker på sykehus i Qatar, tre måneders pause

HQ

MotoGP-mesteren Jorge Martín vil bli tvunget til å ligge på sykehus i Qatar i "to, kanskje tre uker" og vil være ute i ikke mindre enn tre måneder, sier en kilde til Motorsport. Den madrilenske føreren, som har fått kallenavnet Martinator på grunn av sine hyppige fall og operasjoner, og for sin evne til å alltid komme tilbake på sykkelen selv etter et fall, må ta det med ro det meste av sesongen, og tenke på å komme seg til neste sesong.

Martín gikk allerede glipp av de tre første løpene på grunn av skader (han hadde to fall før sesongen), og i debuten forrige helg (som også var hans debut på Aprilia-teamet) i Qatar hadde han et nytt fall, truffet av Fabio di Giannantonio og lagt til bakken, og brakk elleve ribbein og fikk pneumothorax.

En kilde sier at Martín fikk lagt inn et dreneringsrør i høyre side, som ikke vil bli fjernet før om fire-sju uker. Han tilbrakte den andre natten på sykehuset litt bedre "men han har store smerter, og slangen i siden plager ham mye", sier kilden.

"Hvis alt går veldig bra, kan Jorge prøve å sette seg på et fly og fly om omtrent to uker. Kanskje til og med tre", sa de, men han vil ikke kunne komme tilbake til konkurransen på minst tre måneder.