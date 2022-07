Skal Assassin's Creed endelig til Japan?

Med både tusenvis av forummeldinger, klare beskjed på sosiale medier og spørreundersøkelser har spillere over hele verden gjort det klart at Assassin's Creed bør stikke innom Japan etter hvert. Derfor var nok noen skuffet da det tidligere denne uken ble kjent at det neste spillet i serien angivelig tar oss til Irak. Du skal likevel ikke glemme at Assassin's Creed Infinity også er på vei.

Dette minner den ganske troverdige og pålitelige GamesBeat-reporteren Jeff Grubb oss en klar påminnelse om i dagens Game Mess Decides-sending. Der sier nemlig Grubb at den samme kilden som blant annet bekreftet for han at det som i alle fall foreløpig kalles Assassin's Creed Rift finner sted i Irak også hevder at et annet Assassin's Creed vil være i Japan. Dessverre vet han ikke om dette er et av områdene tiltenkt Assassin's Creed Infinity eller et annet enkeltstående spill, men det høres i det minste ut som om ønskene til mange vil oppfylles i en eller annen form om et par år.