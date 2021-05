Du ser på Annonser

Du ser på Annonser

De siste fire månedene har vi fått fantastiske spill som Hitman 3, It Takes Two, Returnal og Resident Evil Village, men jeg tror faktisk at mange har gledet seg aller mest til i dag. Nå har nemlig Mass Effect Legendary Edition blitt lansert. Dette kan dog muligens bare være gamlingen her sin tankegang, for serien er tross alt snart fjorten år gammel. Derfor må jeg bare spørre: Skal du spille Mass Effect Legendary Edition? Blir det eventuelt for første gang eller har du prøvd noen av dem før?