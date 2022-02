Skal Resident Evil 4: Remake eller Street Fighter 6 vises neste mandag?

I forrige uke bestemte vanligvis troverdige Imran Khan seg for å hevde at den foreløpig ubekreftede Resident Evil 4-remaken vil gjøre noen ganske store endringer, og at planen er at vi skal få vite mer om dette fra Capcom selv før sommeren. Derfor er dagens grep fra det japanske selskapet godt timet.

Capcom har nemlig startet en mystisk nedtelling som avsluttes klokken 7 på mandag. Designet er ganske nøytralt, så det er vanskelig å si hva dette gjelder, men et par ting fører til en rekke teorier. For eksempel avsluttes Capcom sin Street Fighter V Pro Tour rundt den tiden, og hva passer vel bedre enn å da avduke Street Fighter VI? Samtidig har vi altså disse Resident Evil 4: Remake-ryktene og lovnader om gratis utvidelser til Resident Evil Village. Personlig har jeg uansett mest tro på Street Fighter-nytt på grunn av timingen, men man vet aldri.