Skapere av Succession og Game of Thrones lager Harry Potter-serien

HQ

Det er mer enn et år siden Warner Bros. Discovery bekreftet at Harry Potter-bøkene skal bli en TV-serie, og vi har ikke hørt noe nevneverdig siden. Det endrer seg i dag.

En pressemelding avslører at Francesca Gardiner (produsent av Succession, His Dark Materials og Killing Eve) skal være showrunner for Harry Potter TV -serien. Hun er ikke den eneste personen som er knyttet til prosjektet som indikerer at Warner Bros. ønsker at det skal bli bra, ettersom Mark Mylod (Succession, The Menu og Game of Thrones) skal regissere flere episoder. Begge vil også være utøvende produsenter.

Vi får ikke vite noe nytt utover det, men dette får det definitivt til å høres ut som om vi kan få vite hvem som spiller Harry, Hermine, Ron og resten før utgangen av året.