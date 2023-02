Skaperen av Dead Space roser EA for remaken

HQ

Glen Schofield, som var med på å lage det originale Dead Space, har takket både de som jobbet med det første spillet og de hos EA Motive som utviklet remaken.

I et svar på et LinkedIn-innlegg sier Schofield, som nylig ga oss The Callisto Protocol, "til Motive, takk for deres omsorg for å gjenskape spillet trofast. Gratulerer."

Det er ganske høy ros for remaken å få fra fyren som på mange måter var ansvarlig for det første Dead Space-spillet siden han ble kreditert som skaperen og utøvende produsent av spillet fra 2008.

Schofield er imidlertid ikke den eneste som roser Dead Space Remake, ettersom mange fans og kritikere også har gitt spillet mange positive kommentarer og anmeldelser.