Skaperen av Fallout elsker Amazons Prime Video-serie

I dag forbinder de fleste Fallout med Bethesda, men det var faktisk Black Isle Studios som startet serien. De utviklet de to første spillene, som var mer strategiorienterte enn dagens titler, men i 2004 gikk utgiveren Interplay konkurs og Black Isle Studios ble lagt noe - og Bethesda kjøpte rettighetene til franchisen.

Som en ren fotnote kan vi legge til at Black Isle Studios' medgrunnlegger og Fallout-produsent Feargus Urquhart var med på å grunnlegge Obsidian Entertainment, som deretter utviklet Fallout: New Vegas i en slags lukket sirkel. Et spill mange fortsatt håper vil få en oppfølger.

Men den som regnes for å ha startet Fallout var Tim Cain, og han ble selvfølgelig invitert av Amazon og Bethesda til å sjekke ut den nye TV-serien. Via YouTube-kanalen sin har han nå delt sine meninger om den, og som folk flest er han veldig fornøyd :

"Jeg satt bokstavelig talt på kanten av setet. Jeg likte den. Jeg syntes den var veldig bra visuelt. Jeg synes humoren var veldig bra, de traff stemningen. Den var også ekstremt velspilt, jeg var imponert."

Han mener også at det er elementer i serien som kommer fra hans to spill, og ikke bare de Bethesda har utviklet:

"Jeg tror at hvis du ser serien, vil du si at den er mest basert på Fallout 4, men det er elementer fra alle Fallouts."

Til slutt benytter han anledningen til å avvise at det er noe ondt blod mellom ham, Brian Fargo (utøvende produsent for de to første Fallout-spillene) og Bethesda, og forklarer at det var flott å være sammen med dem alle på premieren.

Fallout-serien har blitt en enorm suksess, og som vi nylig rapporterte, nådde Fallout 76 sitt høyeste antall samtidige spillere noensinne på søndag, etter å ha vært i kontinuerlig vekst i flere dager (noe som også gjelder Xbox, og sannsynligvis også PlayStation). Utvilsomt et resultat av at folk vil tilbake til den radioaktive ødemarken etter å ha sett serien.

