Skaperen av populære H2M mod mener det kan ha tuklet med Black Ops 6-salget

Hvis du ikke er kjent med historien og tragedien til H2M, var det i hovedsak en mod opprettet av Call of Duty-fans som ville gjenopprette en trofast versjon av 2009 Call of Duty: Modern Warfare 2 flerspiller til Modern Warfare Remaster fra 2019.

Som vi rapporterte, ble modet stengt av en opphør og avstå fra Activision bare en dag før lanseringen. I en ny YouTube-video fra skaperen Watchful Wolf, skisserer modderen sine grunner til at han tror den ble lagt ned.

I hovedsak mener han at Activision fryktet at H2M ville forstyrre Black Ops 6s salg. Modulen var som nevnt utrolig populær, og det ville ha drevet spillere på PC til å spille et gammelt spill i stedet for å punge ut penger for et nytt. Hvorvidt det faktisk ville ha påvirket salget, eller om det bare ville ha gitt nostalgiske fans en ny måte å nyte Modern Warfare 2 på, kan vi ikke si.