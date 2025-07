Skaperen av Squid Game avslører den opprinnelige finaleplanen

HQ

Merk: Denne artikkelen inneholder spoilere for den tredje og siste sesongen av Squid Game. Hvis du ikke har sett den og ikke vil ha slutten spoilet, bør du kanskje se bort til du har sett de siste episodene.

Slutten på sesong 3 av Squid Game har kommet. De siste spillene er spilt, og slutten har fått mange fans til å klø seg i hodet. Gi-huns død, en overraskende cameo fra Cate Blanchett, det hele føltes litt merkelig. Ifølge Squid Games skaper, Hwang Dong-hyuk, kunne den siste episoden av serien ha vært veldig annerledes.

I et intervju med The Hollywood Reporter avslørte han at det var en opprinnelig plan at Gi-hun skulle overleve hendelsene i tredje sesong. "Jeg vet ikke om jeg kan kalle det en original slutt, men i begynnelsen hadde jeg en vag idé om hvordan jeg ville avslutte historien," sa Dong-hyuk. "Og da var det at Gi-hun skulle avslutte spillet, på en eller annen måte, og dra levende derfra og besøke datteren sin i Amerika. Så opprinnelig tenkte jeg at personen som blir vitne til den amerikanske rekruttererkvinnen, ville være Gi-hun."

"Men etter hvert som jeg begynte å skrive historien, og etter hvert som jeg begynte å tenke mer og mer på: 'Hva ønsker jeg å oppnå med slutten av denne historien? Og også: 'Hva skal Gi-huns reise være, og hva skal målet hans være? Jeg ble mer og mer vitne til hva som skjedde rundt om i verden, og jeg tenkte at det var mer passende for Gi-hun å sende dette kraftfulle og virkningsfulle budskapet til verden [med sin død], og det burde være slik historien avsluttes", fortsatte han.

Slutten etterlot fansen med blandede følelser, men vi vet at dette ikke er det siste vi får se av Squid Game. En amerikansk spin-off er på vei, sammen med mer fra denne Netflix-hiten. Hvis du vil ha våre meninger om den siste sesongen, kan du finne vår anmeldelse her.