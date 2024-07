Skaperen av Stardew Valley sier at han aldri vil ta betalt for DLC

HQ

Det har nå gått mer enn åtte år siden Stardew Valley ble utgitt på PC. Siden den gang har spillet blitt utgitt på nesten alle tenkelige plattformer, solgt i over 30 millioner eksemplarer og mottatt en mengde patcher og massive oppdateringer - alt sammen gratis.

Det faktum at oppdateringene er gratis er noe spillets skaper, Eric "ConcernedApe" Barone, har sverget på at det aldri vil endre seg. I et svar til en fan på Twitter sier han "Jeg sverger på æren av familienavnet mitt, jeg vil aldri ta penger for en DLC eller oppdatering så lenge jeg lever. Screencap dette og skam meg hvis jeg noen gang bryter denne eden."

Barones neste spill blir Haunted Chocolatier, et spill som i stil og spillopplevelse er svært likt Stardew Valley, men hvor gårder og avlinger er byttet ut med en hjemsøkt godterifabrikk og spøkelser. Det finnes fortsatt ikke noe lanseringsvindu for Haunted Chocolatier, men med så mye tid som Barone tilsynelatende fortsetter å investere i Stardew Valley, kan det ta en god stund før det kommer.