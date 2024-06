Skaperne av Rain Code og Danganronpa presenterer sin neste tittel: The Hundred Line: Last Defence Academy

Gårsdagens Nintendo Direct er fortsatt friskt i minnet, og det er mulig at med Nintendos store kunngjøringer om sine kommende førstepartstitler, kan andre spill fra partnerne ha gått mer ubemerket hen. Nå ser vi tilbake til arrangementet for å plukke opp kunngjøringen av det nye fra Too Kyo Games, skaperne av Dangaronpa-serien og det nyere Master Detective Archives: Rain Code - The Hundred Line: Last Defence Academy.

I følge den offisielle synopsis vil vi følge hovedpersonen, Takumi Sumino, som "levde et vanlig liv til han ble tvunget til å melde seg inn i Last Defense Academy. Hans oppdrag: å beskytte akademiet i 100 dager mot angrep fra mystiske fiender kjent som 'skoleinntrengere'".

Et noe merkelig premiss, men et som alltid har en tendens til å omfatte interessant gameplay som er veldig karakteristisk for studioets andre spill. Det ser ut til at vi får se gruppekamper i Tactics-stil, og i den offisielle kunngjøringen står det også at vi skal slå oss sammen med opptil 15 andre skolekamerater og forberede oss på det som kommer mellom kampene. Høres ut som noe Persona-fans også bør følge med på, gjør det ikke?

Sjekk ut teaser-traileren for The Hundred Line: Last Defence Academy nedenfor.