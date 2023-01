Skaperne av Somerville er allerede i gang med neste spill

HQ

Dino Patti var med på å lage både Inside og Limbo, spillene som gjorde danske Playdead til en viktig aktør på indiescenen. Imidlertid startet han senere sitt eget studio ved navn Jumpship for noen år siden og har nylig gitt ut Somerville. Allerede nå er studiet godt i gang med forberedelsene til neste spill.

Vi tok faktisk en prat med Dino Patti på Gamelab, hvor han blant annet sa følgende:

"We have the next thing lined-up. It's still in the early phases, but we're really proud of it. Yeah, I think we've got something what will be amazing, again."

