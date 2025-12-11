Skaperne av The Witness og Braid vil avsløre nytt spill på The Game Awards

HQ

Det er snart ti år siden Jonathan Blow og de andre talentfulle utviklerne i Thekla, Inc. ga ut sitt forrige spill, The Witness (la oss bare si at Braid, Anniversary Edition ikke teller), så vi har ventet veldig lenge på oppfølgeren til det jeg fortsatt synes er et av de beste og mest minneverdige puslespillene noensinne. Heldigvis er ventetiden snart over.

Jonathan Blow har publisert en video på Youtube der han avslører at Theklas nye spill vil bli avduket på The Game Awards om 25 timer. Han kommer selv til å være til stede, så det skulle ikke forundre meg om Geoff Keighley inviterer ham opp på scenen for å fortelle oss litt mer om spillet etter avsløringstraileren.

Vi får ikke vite så mye om spillet, men Blow sier at det åpenbart ikke vil være som Diablo eller noe sånt. Ikke akkurat overraskende når det lages av det samme studioet som blant annet ga oss Braid og The Witness.