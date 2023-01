Skate-rebooten vil ha lootbokser

HQ

Nesten alt vi har hørt om omstarten av Skate-serien så langt har vært veldig gode nyheter som fansen har satt pris på. Av en eller annen grunn har EA nå bestemt seg for at de nå trenger å endre på dette ved å legge til noe i som absolutt ingen (null mennesker!) noen gang har bedt om i spillet - Swag Bags. Du vet - disse posene med små gaver som deles ut gratis på arrangementer og messer.

Selv om dette vanligvis er noe positivt og morsomt er ikke dette dine typiske swag-poser, for du må betale for dem (med valuta tjener du i spillet, selv om data-minere har avslørt at det virker som om denne valutaen også kan kjøpes med ekte penger) her. Hver swag-pose inneholder også en av fem gjenstander. Du får se disse fem elementene du kan få før du kjøper, men bare en av dem vil bli gitt til deg og oddsen blir ikke avslørt.

Som du sikkert har innsett nå er det et annet vanlig begrep for denne typen swag-poser - og det er loot-bokser. En praksis som er universelt avskydd og mange land har forbydd.

Siden Skate blir free-to-play forstår vi godt at det må være en måte å tjene penger på. Når det er sagt skulle vi virkelig ønske at EA hadde valgt en annen løsning enn de kontroversielle boksene.

Takk Insider Gaming