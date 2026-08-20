Skogen går til krig i den nye traileren til «Wildwood

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Wildwood Wildwood, den neste filmen fra animasjonsselskapet Laika Studios (kjent for «Coraline» og «Paranorman»), har sluppet sin neste store trailer. Den andre traileren fokuserer mye mer på historien, og gir oss et mye bedre innblikk i verdenen i « », der fraksjonene og miljøene blir mye tydeligere.

Hvis du ikke er kjent med historien, handler « Wildwood om en ung jente ved navn Prue, som begir seg inn i en fantasiverden i skogen for å redde sin yngre bror. Prues bror er blitt bortført av en dronning som ønsker å utrydde skogen fullstendig, og han blir sett på som en erstatning for dronningens tapte sønn. For å få broren sin tilbake må Prue dra ut på eventyr gjennom « Wildwood, bli venner med uventede allierte og kaste seg inn i den gryende krigen mellom dronningen og folket som ønsker å bevare skogen slik den er.

I tillegg til å være Laikas nyeste film, er « Wildwood også deres lengste. Med en spilletid på 2 timer og 20 minutter er den ikke bare Laikas lengste film, men har nå også rekorden for den lengste stop-motion-filmen noensinne. Det er nesten ufattelig å tenke på hvor mange stop-motion-bilder som måtte til for å fylle den spilletiden, men det får vi se selv når « Wildwood har premiere 23. oktober.