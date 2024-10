Skottland oppretter et nasjonalt organ for e-sport

HQ

A Community Interest Company (CIC) i Skottland har kunngjort og lansert et offisielt nasjonalt esportsorgan for landet. Organisasjonen skal ha som mål å utvide og utvikle konkurransespill i Skottland, med vekt på å støtte alle fans, fra casual gamere til signerte profesjonelle.

Kjent som Scottish Esports, i sin misjonserklæring blir vi fortalt, "Vi tar sikte på å tilby en plattform der spillere og bedrifter kan trives, oppmuntre til samarbeid og heve profilen til esports over hele landet. Selv om det å spille dataspill er en populær aktivitet på tvers av alle aldre og gjør den tilgjengelig for alle, mangler den den støtten og nasjonale anerkjennelsen den fortjener."

Scottish Esports vil bli støttet med pedagogisk innsats og ressurser, pluss personlige arrangementer og workshops, alt i et forsøk på å vokse og utvikle et mer betydelig esportsamfunn i landet. Når vi snakker om dette, legger administrerende direktør Mark McCready til:

"Ved å levere stabilitet i nasjonal skala, er vi forpliktet til å skape et innbydende, trygt og inkluderende rom der spillere og lag på alle nivåer kan trives og føle seg støttet. Det er en spennende tid for oss alle å inspirere neste generasjon til å lære og utforske e-sport i et mer oppmuntrende og positivt miljø."

Håpet med dette selskapet er å etablere Skottland som en leder i esportsindustrien.