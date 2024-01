Skrivingen av Peacemaker sesong 2 er over halvveis ferdig

James Gunn har bekreftet at han er over halvveis ferdig med Peacemaker sesong 2. Det ble sagt at den andre sesongen av suksesserien ble utsatt allerede i februar i fjor, da Gunn sa at han prioriterte arbeidet med Superman: Legacy.

Men etter at Gunn bekreftet at han var ferdig med å skrive Superman: Legacy via Threads, uttalte han også at arbeidet med å skrive Peacemaker andre sesong gikk bra. Det er ikke sagt noe om når vi får se denne serien ennå, men med skrivingen fortsatt ikke ferdig, og Superman: Legacy skal filmes i mars, ser det ut til at vi fortsatt må vente en stund.

For øyeblikket ser det ut til at Gunn bare jobber med Peacemaker mens han forbereder seg til Superman: Legacy, og det er de to prosjektene han jobber med akkurat nå. De som håper på nyheter om Creature Commandos, må sannsynligvis komme tilbake senere, ettersom Gunns prioriteringer akkurat nå ikke ser ut til å inkludere den animerte serien.