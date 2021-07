Skuespiller nærmest bekrefter Spider-Man 2 på PlayStation

Man trenger ikke akkurat å følge spillverden tett for å forstå at Spider-Man: Miles Morales bare var et lite mellomsteg på vei mot en skikkelig oppfølger til Spider-Man. Spørsmålet har bare vært hvor langt unna det vi kan kalle Spider-Man II er, noe vi nå har fått en indikasjon på.

Nadji Jeter, som spiller Miles Morales i Spider-Man og Spider-Man: Miles Morales, la nemlig ut et bilde av seg selv i en motion capture-drakt på Instagram. Bildet ble raskt fjernet, men som vanlig var enkelte på internett raske nok til å forevige øyeblikket.

Her er det to ting som er viktig å bemerke. For det første bruker mange spill å starte motion capture-arbeidet relativt tidlig i utviklingen, så dette betyr ikke nødvendigvis at Spider-Man II slippes i 2022 eller noe. Et annet punkt er at Jeter også var Sam i The Last of Us, så dette kan også være i sammenheng med remaken av Naughty Dog sitt ekstremt gode spill eller noe helt nytt. Personlig holder jeg en knapp på at dette bildet er for oppfølgeren til Spider-Man II siden det ble slettet såpass raskt, men tiden vil vise.